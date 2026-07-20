DEM Parti'nin İmralı heyetinde bulunan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, İmralı Adası'nda gerçekleştirdikleri yaklaşık 5 saatlik görüşmenin ardından adadan ayrıldı.
Heyetin dönüşünün ardından görüşmenin içeriğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. DEM Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmeye ilişkin değerlendirmenin ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Gözler, heyetin yapacağı açıklamaya çevrilirken, görüşmenin detayları ve ele alınan başlıklara ilişkin bilgilendirmenin açıklamanın ardından netlik kazanması bekleniyor.
Kaynak: DHA