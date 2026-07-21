Kaza, gece yarısı Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki Nene Hatun Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Melda T. (22) idaresindeki 16 YY 122 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrularak takla atan otomobil, yol kenarında bulunan bahçe çitlerine çarparak durabildi.
İtfaiye Ekipleri Yaralıları Araçtan Çıkardı
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Takla atan araçta sıkışan sürücü Melda T. ile yolcu olarak bulunan Şeyma K. (22), itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden edinilen bilgilere göre, iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı
Polis ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.