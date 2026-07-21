ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl YKS'ye başvuran milyonlarca adayın sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebiliyor.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yoğun bir hazırlık sürecini tamamlayan adayları, ailelerini ve eğitim camiasını tebrik ederek, üniversiteye yerleşecek öğrencilerin ülkeye katkı sağlayan bireyler olarak yetişeceğine olan inancını dile getirdi.

2026 YKS Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih takvimine çevrildi. ÖSYM'nin duyurusuna göre 2026 YKS tercih işlemleri 29 Temmuz'da başlayacak ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

Adayların tercihlerini yapmadan önce güncel tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve puan-sıralama analizlerini değerlendirmeleri öneriliyor.

2026 YKS Birincileri Kimler Oldu?

2026 YKS'de farklı puan türlerinde dereceye giren adaylar şöyle açıklandı:

TYT Birincileri

İlker Uyanıker

Abdullah Uslu

Miraç Koşar

Doğa Erdemir

Şerif Efe Dartar

AYT Birincileri

Sayısal: Şerif Efe Dartar

Şerif Efe Dartar Sözel: Enes Salahaddin Coşkun

Enes Salahaddin Coşkun Eşit Ağırlık: Tuğsem Bahar

YDT Birincileri

Yabancı Dil Testi'nde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça alanlarında farklı adaylar birincilik elde etti.

2026 YKS Katılım Sayıları

ÖSYM verilerine göre sınava başvuru ve katılım rakamları şu şekilde gerçekleşti:

YKS'ye başvuran aday sayısı: 2 milyon 425 bin 627

TYT'ye katılan aday sayısı: 2 milyon 255 bin 76

AYT'ye katılan aday sayısı: 1 milyon 473 bin 113

YDT'ye katılan aday sayısı: 143 bin 270

Verilere göre kadın adayların tüm oturumlarda sınava katılım oranı erkek adaylara göre daha yüksek oldu.

TYT Doğru Cevap Ortalamaları Dikkat Çekti

ÖSYM tarafından paylaşılan verilere göre ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin TYT doğru cevap ortalamaları şu şekilde oluştu:

Türkçe: 20,5

Sosyal Bilimler: 10,2

Temel Matematik: 6,8

Fen Bilimleri: 4,3

Özellikle temel matematik ve fen bilimleri testlerindeki ortalamaların düşük seviyede kalması dikkat çekti.

2026 YKS Sonrası Süreç Nasıl İşleyecek?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, tercih döneminde puanları ve başarı sıralamalarına uygun üniversite ve bölümleri seçerek tercihlerini tamamlayacak. Yerleştirme sonuçlarının ise tercih sürecinin ardından ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.