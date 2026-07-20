Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KEDEM Kurs Merkezlerinde eğitim alan öğrenciler, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarıyla ilçeye gurur yaşattı. Eğitim yılı boyunca akademik ders desteği, düzenli deneme sınavları, bireysel rehberlik hizmetleri ve motivasyon çalışmalarıyla sınava hazırlanan öğrenciler, elde ettikleri derecelerle nitelikli liseleri tercih edebilecek başarı seviyesine ulaştı.

Sınav sonuçlarına göre KEDEM Kurs Merkezlerinde eğitim gören çok sayıda öğrenci, yüzde 0,1 ile yüzde 10'luk başarı diliminde yer aldı. Öğrenciler, fen liseleri ile nitelikli Anadolu liseleri başta olmak üzere hedefledikleri okullara yerleşebilmek için önemli bir avantaj elde etti.

Tercih döneminde de rehberlik hizmeti

Keçiören Belediyesi, sınav sürecinin ardından da öğrencilere destek vermeyi sürdürüyor. Uzman rehber öğretmenler eşliğinde yürütülen tercih danışmanlığı hizmeti kapsamında öğrencilerin başarı sıralamaları, ilgi alanları ve kariyer hedefleri dikkate alınarak en uygun okul tercihlerini yapmaları hedefleniyor.

Akademik başarının yanında planlı çalışma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan KEDEM Kurs Merkezleri, öğrencilerin sınav kaygısıyla başa çıkmalarına yönelik rehberlik çalışmalarıyla da eğitim sürecine katkı sundu.

"Gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz"

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, eğitim alanındaki desteklerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, kurs merkezlerinde büyük emek harcayan tüm öğrencileri başarılarından dolayı kutladı. Tercih döneminde de öğrencilerin doğru yönlendirilmesi için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını ifade eden Özarslan, geleceğin teminatı olan gençlerin eğitim yolculuğunda her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Öğrenciler ve veliler ise sınava hazırlık ve tercih sürecinde sağlanan eğitim ve rehberlik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Keçiören Belediyesi ile Başkan Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür etti.