Evcil hayvanlarıyla birlikte sosyalleşmeyi tercih eden vatandaşları yakından ilgilendiren yeni uygulama, kafelerde önemli bir değişikliği beraberinde getirdi. Buna göre, yanında evcil hayvan bulunan müşteriler artık kafelere kabul edilmeyecek. Daha önce "pet dostu" olarak hizmet veren işletmelerde de uygulamanın hayata geçmesi, özellikle düzenli müşteriler arasında kafa karışıklığına neden oldu.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan kararın ardından birçok vatandaş, daha önce sorunsuz şekilde girebildikleri kafelere bu kez kabul edilmediklerini belirterek yaşadıkları mağduriyeti paylaştı.

Pet Dostu Mekânlara Gidenler Şaşkın

Evcil hayvan sahipleri, yıllardır tercih ettikleri kafelerde artık hizmet alamamaktan şikâyet ederken, işletmeciler de müşterilerin yoğun şekilde nedenini sorduğunu ifade ediyor. Bazı işletmeler girişlerine "Evcil hayvan kabul edilmemektedir" uyarıları asarken, daha önce pet dostu konseptiyle öne çıkan birçok kafenin de uygulamaya uyduğu görülüyor.

Kararın ardından özellikle küçük ırk köpek ve taşıma çantasında bulunan evcil hayvanların da kapsamda olup olmadığı yönündeki sorular artarken, vatandaşlar uygulamanın ayrıntılarının net şekilde açıklanmasını istiyor.

Hayvan Sahipleri Açıklama Bekliyor

Yeni uygulamanın kapsamı ve gerekçesine ilişkin resmi açıklamaların yakından takip edildiğini belirten evcil hayvan sahipleri, belirsizliğin giderilmesini talep ediyor. Kafelerde evcil hayvanlarıyla zaman geçirmeyi günlük yaşamlarının bir parçası haline getiren birçok kişi, uygulamanın yeniden değerlendirilmesini isterken, konu kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Siz bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...