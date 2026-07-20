Meksika'nın Puerto Madero kenti yakınlarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin yerel saatle Puerto Madero açıklarında gerçekleştiğini ve sarsıntının 86 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremin ardından bölgede ilk belirlemelere ilişkin resmi makamlar tarafından henüz can veya mal kaybına dair açıklama yapılmadı. Yetkililerin saha tarama ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, gelişmeler yakından takip ediliyor.