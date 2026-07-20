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İşçi Partisi içinde yaşanan liderlik değişiminin ardından gerçekleşen devir teslimle birlikte Burnham, son 10 yılda İngiltere'nin görev yapan yedinci başbakanı olarak kayıtlara geçti. Göreve başlamasının ardından yaptığı ilk açıklamalarda siyasi istikrarı güçlendirmeyi, hayat pahalılığıyla mücadeleyi ve kamu hizmetlerinde iyileştirmeler yapmayı hedeflediğini vurguladı.

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İngiltere'de siyasi liderlik değişimi resmen tamamlandı. Başbakan Keir Starmer'ın istifasının ardından İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham, Kral III. Charles ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından hükümeti kurma görevini üstlenerek ülkenin yeni başbakanı oldu.

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