Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC'ye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Memnuniyetini dile getirdi

Görüşmede konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, Dervişoğlu ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ziyarette iki taraf arasında görüş alışverişinde bulunulurken, günün anısına hediye takdimi de gerçekleştirildi.

Kabul, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.