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Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Operasyonda motosiklet sürücüsü A.A. (36) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yürütülen operasyon kapsamında Yeni Mahalle'de durdurulan bir motosiklette arama yapan ekipler, 32 kutu içerisinde toplam 1803 adet sentetik hap ele geçirdi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

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