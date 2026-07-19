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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Olayda yaralanan İsmail Bulur, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltı işlemleri için emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen Bulur, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kavga sırasında yaşanan arbedede İsmail Bulur'un bacağından bıçakla yaralandığı öğrenildi. Oğuzhan Gencer ise göğsüne aldığı 5 bıçak darbesi sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Gencer kurtarılamadı.

İddiaya göre, İsmail Bulur ile Oğuzhan Gencer arasında bir süre önce telefon üzerinden tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Gencer, Bulur'un evine gitti. Evde başlayan sözlü tartışma kısa süre sonra dışarı taşarken, taraflar arasında kavga çıktı.

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