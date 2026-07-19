İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada yaşamını yitiren Oğuzhan Gencer'in ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
İddiaya göre, İsmail Bulur ile Oğuzhan Gencer arasında bir süre önce telefon üzerinden tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Gencer, Bulur'un evine gitti. Evde başlayan sözlü tartışma kısa süre sonra dışarı taşarken, taraflar arasında kavga çıktı.
İki taraf da bıçaklandı
Kavga sırasında yaşanan arbedede İsmail Bulur'un bacağından bıçakla yaralandığı öğrenildi. Oğuzhan Gencer ise göğsüne aldığı 5 bıçak darbesi sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Gencer kurtarılamadı.
Şüpheli tutuklandı
Olayda yaralanan İsmail Bulur, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltı işlemleri için emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen Bulur, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.