ANKA'nın haberine göre, Özgür Özel'in öncülüğünde kurulacağı öne sürülen yeni partinin kuruluş dilekçesinin 27 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı'na sunulacağı iddia edildi.

Söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise kesin bir tarih vermedi. Emir, "Sayın Genel Başkanımız yarın olağan grup toplantısını yapacaktır ve olağan grup toplantısında da elbette süreçle ilgili kendi değerlendirmelerini yapacaktır. Sizlerle paylaşacağımız bir tarih en azından bugün için söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

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