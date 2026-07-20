Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52'nci yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı'nın, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü ve onurlu varoluş mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Harekâtın, uluslararası hukuktan doğan meşru hakların kararlılıkla savunulduğu bir adım olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Ada'da barış ve istikrarın tesis edilmesine katkı sağladığını ve Kıbrıs Türk halkının geleceğini güvence altına aldığını kaydetti.

Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki haklı davasını desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının ve Kıbrıs Adası'nda barış ve huzurun garantörüdür. Bu sorumluluğumuz sonsuza dek devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş paylaşımında ayrıca, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52'nci yıl dönümünde aziz şehitleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı rahmetle andığını, gazilere minnet duyduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı.

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