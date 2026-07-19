Son yıllarda motosiklet kullanımı hızla artarken, buna paralel olarak motosiklet kazaları ve can kayıpları da dikkat çekici seviyelere ulaştı. Gövdesini koruyan bir kaporta, emniyet kemeri ya da hava yastığı bulunmayan motosiklet sürücüleri, olası bir çarpışmada en ağır sonuçlarla karşı karşıya kalan yol kullanıcıları arasında yer alıyor.

Özellikle kavşaklarda yaşanan çarpışmalar, ani şerit değişiklikleri ve sürücülerin motosikletleri geç fark etmesi, ölüm ve ağır yaralanmayla sonuçlanan kazaların başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Kırmızı ışıkta güvenli bekleme alanı oluşturulacak

Bu riskleri azaltmak amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirilecek. Düzenleme kapsamında sinyalize kavşaklarda motosiklet sürücüleri için otomobillerin önünde özel bekleme alanları oluşturulacak.

Kırmızı ışıkta motosikletlerin bu alanda beklemesiyle sürücülerin daha görünür olması sağlanacak. Yeşil ışığın yanmasıyla motosikletlerin trafiğe daha güvenli şekilde hareket etmesi ve kavşaklarda sıkça yaşanan sıkışma ile temas riskinin azaltılması amaçlanıyor.

Kavşaklar en riskli noktalar arasında

Uzmanlar, motosiklet kazalarının önemli bölümünün kavşaklarda meydana geldiğine dikkat çekiyor. Araç sürücülerinin dönüş yaparken motosikleti fark edememesi veya hızını yanlış değerlendirmesi, ciddi kazalara neden olabiliyor. Motosikletliler ise fiziksel koruma sistemlerinden yoksun oldukları için düşük hızdaki çarpışmalarda bile ağır yaralanabiliyor.

Yeni bekleme alanlarının, motosikletleri diğer sürücülerin görüş alanına taşıyarak bu riskleri azaltması bekleniyor.

Amaç can kayıplarını azaltmak

Trafik güvenliği uzmanları, altyapı düzenlemelerinin tek başına yeterli olmadığını, motosiklet sürücülerinin koruyucu ekipman kullanmasının ve diğer araç sürücülerinin motosiklet farkındalığının artırılmasının da büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Kırmızı ışıklarda oluşturulacak özel bekleme alanlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, motosikletlilerin trafikte daha güvenli hareket etmesi ve özellikle kavşak kaynaklı ölümcül kazaların azaltılması hedefleniyor.

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