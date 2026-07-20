DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na hareket etti. Heyetin yola çıktığı bilgisi, DEM Parti Basın Bürosu tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Heyetin gerçekleştireceği görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, temasın son dönemde yürütülen siyasi görüşmelerin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Pervin Buldan ve Mithat Sancar, geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulunmuştu.

Heyetin, Abdullah Öcalan ile yapacağı görüşmenin ardından kamuoyuna yazılı veya sözlü bir değerlendirme yapması bekleniyor. Görüşmeye ilişkin ayrıntılar geldikçe paylaşılacak.