Kaza, gece saatlerinde Hendek ilçesi Çiğdem Yaylası yolunda meydana geldi. İlçe merkezi yönüne giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, kamyonetteki Haydar Tunca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan A.D., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Haydar Tunca'nın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA