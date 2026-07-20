Finans dünyasının gözü kulağı yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalardan gelecek verilerdeydi. Küresel çapta tırmanan jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizlikler, güvenli liman altına olan talebi canlı tutmaya devam ediyor. 20 Temmuz Pazartesi sabahı itibarıyla iç piyasada hem yatırımcıları hem de düğün hazırlığı yapanları yakından ilgilendiren rakamlar netleşti.

Haftanın ilk saatlerinde uluslararası piyasalarda ons altın, hafif bir dalgalanmayla 4.004 dolar seviyelerinden süreç yönetiyor. Ons kanadındaki bu yatay seyir, iç piyasadaki fiziki fiyatlamalara da doğrudan yansımış durumda.

İç Piyasada Canlı Rakamlar: Altın Bugün Kaç TL?

Türkiye'deki serbest piyasa koşullarında gram altın, yeni güne 6.075 TL seviyelerinden merhaba dedi. Anlık değişimlerin sık yaşandığı Kapalıçarşı ortamında ise işlemler bu rakamın hemen üzerinde karşılık buluyor.

Vatandaşların en çok rağbet gösterdiği ürünlerin başında gelen çeyrek altın, haftanın açılışında 9.719 TL alış fiyatıyla işlem görürken, piyasadaki satış fiyatı ise 9.933 TL olarak kayıtlara geçti. Yastık altı birikimlerin temel taşı olan Cumhuriyet altını ise güne 39.615 TL'lik işlem hacmiyle başlangıç yaptı.

Küresel Rüzgarlar Piyasayı Nasıl Etkiliyor?

Ekonomi analistleri, Orta Doğu eksenindeki enerji koridoru krizlerinin Brent petrol fiyatlarını tetiklediğini ve bu durumun küresel enflasyon kaygılarını tırmandırdığını vurguluyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarına ilişkin şahin tondaki sinyalleri ise ons altındaki yukarı yönlü sert patlamaları şimdilik baskı altında tutuyor. İç piyasada ise bu hafta Merkez Bankası'nın açıklayacağı anket sonuçları ve makroekonomik veriler fiyatların yönü üzerinde belirleyici olacak.