Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, görevinden çekildiğini açıkladı. Yazılı bir açıklama yayımlayan Hatun, iki yılı aşkın süredir yürüttüğü görev kapsamında partisi ve halkın kendisinden beklediği temel sorumluluklara istenilen düzeyde karşılık veremediğini belirtti.

Hatun açıklamasında, "İki yılı aşkın süredir Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı olarak yürüttüğüm görev kapsamında partimizin ve halkımızın benden beklediği temel sorumluluklara istenilen düzeyde cevap olamadığımı; hizmet üretme noktasında yeterli üretkenliği gösteremediğimi; üstlendiğim rol ve misyonu istediğim düzeyde yerine getiremediğimi; öncülük görevini beklentiler doğrultusunda hayata geçiremediğimi açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Süreç içerisinde halkımızın yapıcı eleştirileri olmuş ve hepsi de benim açımdan yol gösterici olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kararında sağlık sorunlarının da etkili olduğunu belirten Hatun, görev süresi boyunca üç kez anjiyo olduğunu belirterek, "Bu süreçte yaşamaya başladığım sağlık sorunları beni ciddi biçimde olumsuz etkiledi. Görev sürecimde üç kez anjiyo olmam, fiziksel olarak beni yıprattı ve çalışmalara beklenen düzeyde katılım sağlamamın önünde engel oluşturdu." dedi.

Hatun, açıklamasında yeni dönemde yürütülecek "Barış ve Demokratik Toplum Süreci"nin daha fazla emek, katılım ve mücadele gerektirdiğini vurgulayarak, bulunduğu görevde bu sürece istediği düzeyde katkı sunamayacağı kanaatine vardığını ifade etti.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda, DEM Parti Yerel Yönetimler Konferansı'nda kabul edilen "Geri Çekilme İlkesi" kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığı görevinden çekilme talebini bir süre önce partisinin ilgili kurullarına ilettiğini belirten Hatun, talebinin parti tarafından uygun görüldüğünü açıkladı.