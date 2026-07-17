Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni artış gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Sektör kaynaklarının günler öncesinden işaret ettiği fiyat güncellemesiyle birlikte hem motorin hem de benzin grubunda zamlı tarife uygulanmaya başlandı.

Yapılan düzenlemeyle motorinin litre fiyatı yaklaşık 3 lira 90 kuruş, benzinin litre fiyatı ise yaklaşık 1 lira arttı. Böylece son haftalarda peş peşe gelen fiyat artışlarına bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Uzmanlar, fiyat artışlarında küresel petrol piyasalarındaki yükselişin yanı sıra döviz kurundaki hareketlilik ve akaryakıt maliyetlerindeki artışın etkili olduğunu belirtiyor. Dağıtım şirketlerine göre pompa fiyatları iller ve bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Son zamla birlikte özellikle motorin kullanan ticari araç sahiplerinin yakıt maliyetleri belirgin şekilde yükselirken, benzinli araç kullanıcıları da yeni fiyat tarifesiyle karşı karşıya kaldı. Akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde uluslararası petrol piyasalarındaki seyir ve kur hareketlerine bağlı olarak yeniden güncellenebileceği değerlendiriliyor.

İstanbul (Avrupa Yakası) Benzin: 65,65 TL/litre

Motorin: 73,08 TL/litre

LPG: 31,19 TL/litre İstanbul (Anadolu Yakası) Benzin: 65,49 TL/litre

Motorin: 72,92 TL/litre

LPG: 30,59 TL/litre Ankara Benzin: 66,60 TL/litre

Motorin: 74,19 TL/litre

LPG: 31,29 TL/litre İzmir Halkbank Üreten Kadınlar Buluşmaları Kayseri'de Yapıldı İçeriği Görüntüle Benzin: 66,90 TL/litre

Motorin: 74,47 TL/litre

LPG: 31,19 TL/litre