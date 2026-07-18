Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 5-1 mağlup ederek yeni sezona galibiyetle başladı.
Ümraniyespor Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 13. dakikada Mustafa Eser'in golüyle öne geçti. Galatasaray ise genç yıldızı Ada Yüzgeç'in 35. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı. İlk yarının son bölümünde Kazımcan Karataş'ın golüyle öne geçen sarı-kırmızılı ekip devreye 2-1 üstün girdi.
İkinci yarıda Galatasaray farka koştu
Teknik Direktör Okan Buruk'un ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleriyle tempo kazanan Galatasaray, 60. dakikada Can Armando Güner'in frikik golüyle farkı ikiye çıkardı.
İki dakika sonra Gabriel Sara'nın asistinde Berat Luş skoru 4-1'e taşırken, 70. dakikada Arda Tagay'ın golü maçın skorunu belirledi: Ümraniyespor 1-5 Galatasaray.
Lesley Ugochukwu ilk kez forma giydi
Galatasaray'ın Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız orta saha Lesley Ugochukwu, karşılaşmanın 63. dakikasında oyuna girerek sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıktı.
Ada Yüzgeç'ten Icardi'ye anlamlı gönderme
Galatasaray'ın 17 yaşındaki golcüsü Ada Yüzgeç, attığı golün ardından Mauro Icardi ile özdeşleşen gol sevincini yaparak tribünlerden alkış aldı. Genç futbolcunun bu hareketi, takımdan ayrılan Arjantinli yıldıza veda niteliğinde yorumlandı.
Okan Buruk'tan geniş rotasyon
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarıda tam 10 oyuncu değişikliğine giderek genç isimlere ve yeni transferlere şans verdi. Sarı-kırmızılı teknik heyet, hazırlık maçında birçok futbolcunun son durumunu görme fırsatı yakaladı.
Galatasaray Avusturya kampına gidiyor
Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sürdürecek. Galatasaray kampta Monza ve Venezia ile hazırlık maçlarına çıkacak. İstanbul'a dönüşün ardından ise RAMS Park'ta Villarreal ile karşı karşıya gelecek.