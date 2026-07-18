Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, dünya futbolunun en önemli isimlerinden Muhammed Salah için harekete geçtiği iddia edildi.

İddialara göre siyah-beyazlı yönetim, Mısırlı yıldızın temsilcisiyle transfer görüşmelerini sürdürüyor. Taraflar arasında yapılan temaslarda önemli ilerleme sağlandığı öne sürülürken, transferin şartları üzerinde görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

1+1 Yıllık Sözleşme İddiası

Transfer kulislerinde yer alan bilgilere göre Beşiktaş ile Muhammed Salah cephesi arasında 1+1 yıllık sözleşme modeli değerlendiriliyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde deneyimli futbolcunun siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

Ancak transferle ilgili Beşiktaş Kulübü veya Muhammed Salah cephesinden resmi bir açıklama bulunmuyor.

Beşiktaş Transferde Ses Getirecek Hamle Peşinde

Yaz transfer döneminde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş'ın, taraftarı heyecanlandıracak isimler üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Muhammed Salah transferi gerçekleşmesi halinde kulüp tarihinin en dikkat çeken hamlelerinden biri olarak değerlendirilecek.

Öte yandan transfer sürecine ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.