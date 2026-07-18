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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan son Resmi Gazete atama kararlarıyla valilik, büyükelçilik, genel müdürlük ve kamu kurumlarının yönetim kadrolarında önemli değişiklikler yapıldı. Söz konusu atamaların önümüzdeki süreçte ilgili kurumların faaliyetlerine yön vermesi bekleniyor.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Murat Durkan, Aysel Kandemir, Murat Baştor ve Aziz Yıldırım getirildi.

Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürü Oğuzhan Şatıroğlu da görevden alınan isimler arasında yer aldı.

Atama kararları kapsamında Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Ceylan görevden alınırken, yerine Fuat Şanal atandı.

Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Üyeliğine ise İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Çetinkale getirildi.

Yeni atamalar ise şu şekilde oldu:

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Göç İdaresi Başkanlığında da kapsamlı görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

Öte yandan Türkmenistan Büyükelçisi Ahmet Demirok merkeze alınırken, bu göreve Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şener Cebeci atandı.

Kararlar kapsamında Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Raziye Bilge Koçyiğit atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri uyarınca Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevine son verildi. Boşalan Ardahan Valiliği görevine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla kamu kurumlarında önemli görev değişiklikleri yapıldı. Kararlar kapsamında Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alınırken, yerine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.

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