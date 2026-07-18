Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla kamu kurumlarında önemli görev değişiklikleri yapıldı. Kararlar kapsamında Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alınırken, yerine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.
Ardahan Valiliğine Ömer Hilmi Yamlı Atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri uyarınca Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevine son verildi. Boşalan Ardahan Valiliği görevine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı getirildi.
Büyükelçilik ve Dışişleri Kadrolarında Değişiklik
Kararlar kapsamında Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Raziye Bilge Koçyiğit atandı.
Öte yandan Türkmenistan Büyükelçisi Ahmet Demirok merkeze alınırken, bu göreve Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şener Cebeci atandı.
Göç İdaresi Başkanlığında Dört Genel Müdür Değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Göç İdaresi Başkanlığında da kapsamlı görev değişiklikleri gerçekleştirildi.
Görevden alınan isimler:
- Uyum ve İletişim Genel Müdürü Yaşar Aksanyar
- Sınır Yönetimi Genel Müdürü Ozan Gazel
- Uluslararası Koruma Genel Müdürü Bayram Yalınsu
- Yabancılar Genel Müdürü Fatih Ayna
Yeni atamalar ise şu şekilde oldu:
- Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğüne Ahmet Dalkıran
- Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğüne Mehmet Yüzer
- Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğüne Mustafa Güney
- Yabancılar Genel Müdürlüğüne Özge Kaplan
Adli Tıp Kurumunda Yeni Görevlendirmeler
Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kocataş atandı.
Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Üyeliğine ise İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Çetinkale getirildi.
Orman Genel Müdürlüğü ve Ticaret Bakanlığında Görev Değişiklikleri
Atama kararları kapsamında Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Ceylan görevden alınırken, yerine Fuat Şanal atandı.
Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürü Oğuzhan Şatıroğlu da görevden alınan isimler arasında yer aldı.
TİGEM ve TÜRASAŞ'a Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Yönetim Kurulu Üyeliğine Hakan Nalbantoğlu atandı.
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Murat Durkan, Aysel Kandemir, Murat Baştor ve Aziz Yıldırım getirildi.
Resmi Gazete Atama Kararlarıyla Kamu Yönetiminde Yeni Dönem
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan son Resmi Gazete atama kararlarıyla valilik, büyükelçilik, genel müdürlük ve kamu kurumlarının yönetim kadrolarında önemli değişiklikler yapıldı. Söz konusu atamaların önümüzdeki süreçte ilgili kurumların faaliyetlerine yön vermesi bekleniyor.