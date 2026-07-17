Antalya'da diyabet ve solunum yetmezliği rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde vefat eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Ankara'ya getirildi. Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, eski ve yeni CHP milletvekilleri ile çok sayıda partili katıldı. Kılıçdaroğlu ve Özel, cenaze töreninde tokalaştı. Olcay-Deniz Baykal çiftinin oğlu Ataç Baykal, cenazede taziyeleri kabul etti.

Törende Kılıçdaroğlu ile Özel'in gönderdiği çelenkler yan yana konuldu. Her iki çelenkte de 'CHP Genel Başkanı' ifadesi yer aldı.

Olcay Baykal'ın cenazesi, kılınan namazın ardından eşi Deniz Baykal'ın Devlet Mezarlığı'ndaki kabrinin yanına defnedildi. (DHA)