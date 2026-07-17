İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Avrupa Birliği'nin (AB) 15 Temmuz 2026 tarihinde yayımladığı 'Ortak Anlayış' belgesinde ülkemize yönelik değerlendirmeler, objektiflikten ve stratejik öngörüden uzaktır' dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Avrupa Birliği'nin 15 Temmuz 2026 tarihinde yayımladığı 'Ortak Anlayış' belgesinde ülkemize yönelik değerlendirmeler, objektiflikten ve stratejik öngörüden uzaktır. Türkiye'nin aday ülke statüsünü yok sayan bu yaklaşım, AB'nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. NATO Ankara Zirvesi'nde Türkiye'nin Avrupa-Atlantik güvenliği açısından taşıdığı vazgeçilmez rol açık şekilde teyit edilmişken, bu gerçeği görmezden gelen ifadeler yapıcı diyaloga katkı sunmamaktadır. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında tekrarlanan tek taraflı söylemler, uluslararası hukuku ve tarihi gerçekleri yansıtmamaktadır. Kalıcı çözüm ancak hakkaniyeti esas alan, tarafsız ve gerçekçi bir yaklaşımla mümkündür. AB'nin ön yargılardan uzak, karşılıklı saygı ve ortak menfaat temelinde daha sorumlu bir söylem benimsemesi son derece önemlidir' ifadelerini kullandı.