Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İzmir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı'ndan Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet mevkisinde göçmen kaçakçılığı yapılabileceği bilgisinin alınması üzerine harekete geçildi. Bölgeye, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlükleri personeli, 1 Sahil Güvenlik insansız hava aracı (İHA) ve 1 Sahil Güvenlik botu sevk edildi. İHA tarafından tespit edilen yelkenli tekne durdurularak, içerisindeki 67 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Ayrıca olay ile bağlantılı olarak yapılan takip sonucunda, karada 3 göçmen kaçakçısı şüpheli daha yakalandı.

Açıklamada, 'Ülkemizin huzuru ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemizi karada ve denizde kararlılıkla sürdürüyoruz' denildi. asa