Çankaya Belediye Meclisi, İçişleri Bakanlığı tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yerine görev yapacak belediye başkan vekilini seçmek üzere 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü olağanüstü toplanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Hüseyin Can Güner, İçişleri Bakanlığı kararıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Bunun üzerine Belediye Meclisi, başkan vekilinin belirlenmesi için seçim sürecini başlattı.

Seçim meclis üyelerinin oylarıyla yapılacak

Çankaya Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplantısı, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'te Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda belediye başkan vekili, meclis üyelerinin gizli oylaması sonucunda belirlenecek.

Seçilecek belediye başkan vekili, yeni bir belediye başkanı seçilinceye veya hukuki süreçte farklı bir karar alınana kadar belediye başkanlığı görevini yürütecek.