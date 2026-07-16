Pursaklar Belediyesi, atıl durumdaki belediye arazilerini tarımsal üretime kazandırarak bu yıl da buğday, mercimek ve nohut hasadına başladı. Üretim faaliyetleriyle hem tarımsal kalkınmaya katkı sağlayan belediye hem de hasat edilen ürünleri sosyal destek çalışmalarında kullanıyor.

Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediyeye ait kullanılmayan arazilerin her geçen yıl daha geniş alanlarda üretime açıldığını belirtti. Yürütülen tarımsal faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Çetin, üretimin artırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Hasat edilen ürünler aşevine gidiyor

Hasat sezonunun başlaması dolayısıyla açıklamalarda bulunan Başkan Çetin, belediye arazilerinde yetiştirilen buğday, mercimek ve nohutun belediyenin aşevinde değerlendirildiğini söyledi. Çetin, bu ürünlerle hazırlanan yemeklerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını belirterek, tarımsal üretimin sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Ata tohumlu fideler ücretsiz dağıtılıyor

Pursaklar Belediyesi, kendi arazilerindeki üretimin yanı sıra ata tohumlarından yetiştirilen sebze fidelerini de vatandaşlara ücretsiz dağıtarak yerli üretimin yaygınlaşmasına destek veriyor. Belediye, bu uygulamayla hem üreticiyi teşvik etmeyi hem de tarımsal sürdürülebilirliği güçlendirmeyi hedefliyor.

Çiftçilerle bir araya geldi

Hasat programı kapsamında çevrede üretim yapan çiftçilerle de buluşan Başkan Ertuğrul Çetin, üreticilerden sezonun verimi ve ürünlerin durumu hakkında bilgi aldı. Çiftçilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu dileyen Çetin, Pursaklar'da tarımsal üretimin gelişmesi için belediye olarak destek vermeye devam edeceklerini söyledi.