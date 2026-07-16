Türkiye Biyologlar Derneği, biyoloji alanının iki önemli ismini Ankara'da düzenlenecek interaktif söyleşide bir araya getiriyor. "Türkiye Biyologlar Derneği Söyleşisinde İki Duayen" başlığıyla gerçekleştirilecek etkinlikte Prof. Dr. Tuna Ekim ve Prof. Dr. Ali Demirsoy, bilimsel birikimlerini ve mesleki deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Ücretsiz olarak düzenlenecek söyleşi, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 18.00'de Çankaya Ümitköy'de bulunan Sunset Vision Group'ta gerçekleştirilecek. Etkinlikte izleyicilerin de aktif katılım sağlayabileceği interaktif bir format uygulanacak.

Bilim ve deneyim aynı masada

Türkiye Biyologlar Derneği'nin organizasyonuyla düzenlenen programda, biyoloji biliminin gelişimi, akademik deneyimler ve bilim insanlarının meslek hayatlarından kesitler ele alınacak. Organizasyon duyurusunda, etkinliğin "bilim, deneyim ve anılarla ilham veren bir buluşma" olacağı vurgulandı.

Söyleşinin moderatörlüğünü Sonsöz Gazetesi Yazarı Dr. Necati Yalçın üstlenecek. Etkinlik, Türkiye Biyologlar Derneği ile Sunset Vision Group iş birliğinde gerçekleştirilecek.

Katılım ücretsiz

Katılımın ücretsiz olduğu programa rezervasyon yaptırmak isteyenler, 0501 138 06 90 numaralı telefon üzerinden kayıt oluşturabilecek.

Etkinlik Bilgileri

Tarih: 16 Temmuz 2026 Perşembe

16 Temmuz 2026 Perşembe Saat: 18.00

18.00 Yer: Sunset Vision Group, Mutlukent Mahallesi Doğan Taşdelen Bulvarı No: 47/1, Ümitköy, Çankaya/Ankara

Sunset Vision Group, Mutlukent Mahallesi Doğan Taşdelen Bulvarı No: 47/1, Ümitköy, Çankaya/Ankara Konuşmacılar: Prof. Dr. Tuna Ekim ve Prof. Dr. Ali Demirsoy

Prof. Dr. Tuna Ekim ve Prof. Dr. Ali Demirsoy Moderatör: Dr. Necati Yalçın

Dr. Necati Yalçın Katılım: Ücretsiz

Ücretsiz Rezervasyon: 0501 138 06 90