DEM Parti İmralı Heyeti, son siyasi temaslara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, heyetin 15 Temmuz'da AK Parti heyetiyle, bugün ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelerek "barış ve demokratik toplum süreci" kapsamında gündemdeki konuları ele aldığı belirtildi.

Heyet, görüşmelerde sürecin mevcut aşaması, yasal çerçevenin bir an önce oluşturulması ve bu düzenlemelerin ihtiyaçlara yanıt verecek nitelikte olması konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.

Açıklamada, bu kapsamdaki istişarelerin önümüzdeki dönemde de devam edeceği vurgulanırken, en kısa zamanda İmralı'da yeni bir görüşmenin planlandığı bilgisi paylaşıldı.