Ankara'da etkisini artıran sıcak hava dalgasının ardından EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarındaki klima kullanımına ilişkin açıklama yaptı. Kurum, filosunda bulunan tüm otobüslerin klima ve havalandırma sistemlerinin aktif durumda olduğunu, bakım ve onarım çalışmalarının da düzenli olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, tespit edilen arızalara ekipler tarafından kısa sürede müdahale edildiği ve araçlardaki klimaların kesintisiz hizmet vermesi için gerekli çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi.

Sürücüler ve özel halk otobüsleri uyarıldı

EGO, bünyesinde görev yapan sürücülerin yanı sıra Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) işletmecilerinin de klima sistemlerini aktif kullanmaları konusunda uyarıldığını açıkladı.

Kuruluşun denetim ekiplerinin sahadaki kontrollerini aralıksız sürdürdüğü belirtilirken, klima ve havalandırma sistemlerinin çalıştırılmaması durumunda gerekli idari işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.

Yolculara çağrı: Şikayet edin

EGO, klima veya havalandırma sisteminin çalışmadığı ya da çalıştırılmadığı araçlarla karşılaşan yolcuların, araç bilgilerini Başkent 153 Çağrı Merkezi veya 0312 153 00 00 numaralı WhatsApp ihbar hattı üzerinden bildirmelerini istedi.

Yapılacak incelemeler sonucunda, kurallara uymadığı tespit edilen araçlar ve sürücü personel hakkında gerekli işlemlerin uygulanacağı kaydedildi.