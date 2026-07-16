İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili kamuoyunu bilgilendiren yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dernek aracılığıyla toplanan bağış ve yardımların kullanımına ilişkin iddiaların kapsamlı şekilde araştırıldığı belirtildi.

Soruşturmanın, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü olarak sürdürüldüğü ifade edildi.

Uzman bilirkişiler mali kayıtları inceleyecek

Başsavcılık, bağışların belirlenen amaçlar doğrultusunda ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi amacıyla alanında uzman isimlerden oluşan bir bilirkişi heyeti oluşturulduğunu açıkladı.

Heyetin hazırlayacağı rapor kapsamında bağışların toplanması, ilgili hesaplara aktarılması ve harcanmasına ilişkin tüm mali kayıtlar ayrıntılı olarak incelenecek. Ayrıca banka hesap hareketleri, soruşturma kapsamında adı geçen kişi ve şirketler arasındaki para transferleri ile dosyada bulunan bilgi ve belgeler de değerlendirmeye alınacak.

"Soruşturma somut delillere dayanıyor"

Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi ilkeleri gözetilerek yürütüldüğü vurgulandı. İncelemelerin yalnızca somut bilgi, belge ve deliller doğrultusunda sürdürüldüğü belirtilirken, bilirkişi raporunun soruşturmanın ilerleyen aşamalarında önemli bir değerlendirme unsuru olacağı kaydedildi.