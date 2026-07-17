Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında toplam konut satış sayısının 129 bin 979 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Haziran 2026 dönemine ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 oranında artarak 43 bin 406 oldu. İkinci el konut satışları ise haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 oranında artarak 86 bin 573 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 33,4, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 66,6 oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 25 BİN 993 OLDU

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,1 oranında artarak, 25 bin 993 oldu. Diğer konut satışları ise haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 oranında artarak 103 bin 986 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,0, diğer satışların payı ise yüzde 80,0 olarak gerçekleşti.

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 1,5 azalırken, ikinci el konut satışları yüzde 8,6 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 2,3, ikinci el konut satışları yüzde 0,9 arttı.

YABANCILARA 2 BİN 15 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında artarak 2 bin 15 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,6 olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 oranında azalarak 9 bin 83 oldu. Haziran ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 381 ile Rusya Federasyonu, 170'er ile Ukrayna ve İran vatandaşlarına yapıldı.

İŞ YERİ SATIŞLARI

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,8 oranında artarak 5 bin 126 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise yüzde 14,6 oranında artarak 11 bin 439 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 86,7 oranında artarak 745 oldu. Diğer iş yeri satışları ise yüzde 17,2 oranında artarak 15 bin 820 olarak kaydedildi.

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 4,9 artarken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 6,6 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 4,0, ikinci el iş yeri satışları yüzde 1,4 arttı.