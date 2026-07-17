EGO Genel Müdürlüğü, 351 numaralı otobüs hattını kullanan vatandaşları ilgilendiren geçici güzergah değişikliğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, ASKİ tarafından 1080. Cadde'de gerçekleştirilecek atık su kazı çalışması nedeniyle 351 numaralı hattın güzergahında bulunan bazı duraklara geçici süreyle hizmet verilemeyecek.

Çalışmalar tamamlanıncaya kadar araçlar, alternatif güzergah olarak Doğukent Caddesi ve Köy Yolu üzerinden U dönüşü yaparak 928. Cadde üzerinden normal güzergahına devam edecek.

Bu kapsamda 30365, 30374, 30364, 30774, 31057, 30773, 31056, 30772, 30922 ve 30366 numaralı duraklarda geçici olarak yolcu alımı ve indirimi yapılmayacak.

EGO Genel Müdürlüğü, çalışmalar süresince vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahı kullanacak araçları dikkate almalarını istedi.