Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşmeleri tamamlanan kamuoyunda 12'nci Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi kabul edildi. Böylece yargı alanında çeşitli düzenlemeler öngören teklif yasalaşarak yürürlüğe girmek üzere kabul edilmiş oldu.

Adalet sisteminin işleyişine yönelik değişiklikler içeren düzenleme, Genel Kurul'daki oylamanın ardından Meclis'ten geçti.

Yargıda yeni düzenlemeler hayata geçecek

Yargı Paketi kapsamında ceza infaz sistemi, yargılama süreçleri ve adalet hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik çeşitli düzenlemeler yer alıyor. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte ilgili maddeler, belirlenen takvim doğrultusunda uygulanmaya başlanacak.

Gözler Resmi Gazete'de

TBMM'de kabul edilen kanunun, Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Düzenlemenin ayrıntıları ve uygulanmasına ilişkin süreç ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.