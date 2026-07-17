Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştığını belirtti.

Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek yasalaştı. Teklifin hazırlanmasına ve yasalaşmasına katkı sunan AK Parti Grubumuza ve teklifin kabulü için güçlü destek veren Cumhur İttifakı'mızın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli milletvekillerine teşekkür ediyorum."

"Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle çalışmalar sürecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde reform çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak düzenlemelerle adalet sisteminin güçlendirileceğini ifade etti.

Bakan Gürlek, açıklamasını, "Yargı Paketimizin ülkemize, aziz milletimize ve adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum." sözleriyle tamamladı.