Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde serinlemek isterken boğulan 18 yaşındaki Arda İpek'in cansız bedenine ulaşıldı.Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Muratbağı köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Arda İpek, babası ve yanlarındaki bir kişiyle birlikte serinlemek amacıyla Keban Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra üç kişi suda çırpınmaya başladı. Baba ile yanlarındaki kişi kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, Arda İpek suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler ile arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 18 yaşındaki Arda İpek'in cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Arda İpek'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.