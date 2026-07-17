SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı

b) Adresi : Ahi Evran Mh. 185. Cad. No:2 Sincan/Ankara

c) Telefon ve faks numarası : 4444762 – 3122711272/1405

d) Elektronik posta adresi : [email protected]

e) İlgili personel : Sibel YURT

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2. İhalenin Konusu:

2.1. İhalenin konusu; Ankara İli Sincan İlçesi Hürriyet Mahallesinde Bulunan Dükkan ve Selçuklu Mahallesinde Bulunan Büfenin 3 Yıllığına Kiraya Verilmesi ihalesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 29.07.2026 tarihinde saat 15:00 -15:05‘de Kapalı Teklif Usulü ile yapılması.

2.2. Taşınmazın Evsafı, Muhammen bedeli:



Adres Muhammen Bedeli (Aylık) ihale Tarihi ihale Saati Kira Süresi Hürriyet Mahallesi Kozanoğlu Caddesi No:10/M adresindeki Dükkan 14.491,00 TL 29.07.2026 15:00 3 Yıl Selçuklu Mahallesi İbni Sina Caddesi No:62/1 adresindeki Büfe

29.394,00 TL + KDV

29.07.2026

15:05

3Yıl

Bu ihaleye ait taşınmazların toplam Muhammen bedeli: 1.579.860,00 TL’dir.

3-İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Ahi Evran Mh. 185. Cad. No:2 Sincan Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 29.07.2026 tarihinde saat 15:00 – 15:05 ’te yapılacaktır. İhale dosyaları en geç 28.07.2026 tarihinde saat 17:00 ’ye kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale teklif zarfı teslim tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

4.1.İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.)

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) E-devletten alınan nüfus kayıt örneği,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ üdür.)( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )

f) Teklif Mektubu

4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile Ticaret Sicil gazeteleri ve şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ sidir.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e) Teklif Mektubu

5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 3.000,00 TL olup, Ahi Evran Mh. 185. Cad. No:2 Sincan Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.

8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.





