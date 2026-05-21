Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) Koordinatörlüğü'nün Elazığ'daki özel hastaneler ile yaşlı bakım merkezlerinin ortak hareket ettiğine yönelik risk tespitlerini içeren analiz raporu, 20 Haziran 2025'te hazırlandı. Rapora ilişkin 26 Haziran 2025'te Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi.

Müfettiş incelemeleri sürerken, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışma başlattı. Çalışmalarda kentte faaliyet gösteren 2 bakım merkezinin, yoğun bakım endikasyonu bulunmayan hastaları usulsüz şekilde yoğun bakım hastası gibi gösterdiği ve bu yöntemle SGK'dan haksız ödeme aldığı tespit edildi. Aralarında kamu görevlileri ile sağlık çalışanlarının da bulunduğu 23 şüpheli, eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerden işlemleri tamamlanan 19'u adliyeye sevk edildi.