Yörede yaşayan üreticiler, atıl durumdaki arazilerini ve kiraladıkları Hazine arazilerini badem bahçelerine dönüştürerek hem üretime hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Bu yıl mevsimsel yağışların etkisiyle ağaçların bol çiçek açması, üreticilerde yüksek rekolte beklentisi oluşturdu.

“Büyük bir heyecan içindeyiz”

Badem üreticisi Bülent Gürgöz, Çatalharman köyü’ndeki arazisinde yaklaşık 10 yıldır üretim yaptığını belirterek, “Atıl durumdaki alanları kiralayarak badem bahçesine dönüştürdüm. Bu yıl çiçeklenme oldukça iyi. Büyük bir heyecan içindeyiz. Herhangi bir aksilik olmazsa verimli bir sezon bekliyoruz” dedi.

Yaklaşık 130 dönüm alanda üretim yaptığını ifade eden Gürgöz, bu yıl 25 bin kilogram civarında rekolte hedeflediklerini, geçen yıl yaşanan zirai donun ardından bu sezonun telafi yılı olmasını umduklarını söyledi.

Atıl araziler ekonomiye kazandırıldı

Bölgede daha önce tarla bitkilerinin yetişmediğini vurgulayan Gürgöz, bademin doğru bir tercih olduğunu belirterek, “Atıl arazileri badem ormanına dönüştürdük. Hem üretim yapılıyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Gençlere çağrım; toprağınıza sahip çıkın” diye konuştu.

“Bu yıl verimli bir sezon bekliyoruz”

Üreticilerden Selman Ünal ise ağaçların sağlıklı gelişimi için bahar döneminde ilaçlama yaptıklarını belirterek, “Geçen yıla göre çiçeklenme çok daha iyi. Bu da bizi umutlandırdı. Bu yıl verimli bir sezon bekliyoruz” ifadelerini kullandı.