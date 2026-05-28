Murat Kurum, hac vazifesi için bulunduğu kutsal topraklarda Türk hacılarla bir araya geldi. Bayramlaşma sırasında dikkat çeken anlar yaşandı.

Bakan Kurum, buluşma esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak hacıların selamını iletti ve hacılarla görüşmesini sağladı.

“300’e Yakın Hacımız Var”

Kurum’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Efendim burada 300’e yakın hacımız var, seslenmek ister misiniz?” diyerek telefon bağlantısı kurduğu öğrenildi. Erdoğan da hacıların bayramını tebrik ederek telefondan seslendi.

Erdoğan’dan Hacılara Bayram Mesajı

Recep Tayyip Erdoğan, telefonda yaptığı konuşmada hacılara “Allah kabul etsin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bütün hacı kardeşlerime de şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum.” ifadeleriyle seslendi.

Erdoğan ayrıca tüm hacıların bayramını kutlayarak, “Rabbim nice bayramlara hayırlısıyla kavuştursun.” temennisinde bulundu.

Hacılardan Alkışlı Karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dinleyen Türk hacılar, telefon bağlantısı sırasında yapılan konuşmayı alkışlarla karşıladı. Bayramlaşma programı duygusal ve coşkulu anlara sahne oldu.