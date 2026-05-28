Erkan Kolçak Köstendil, futbol tutkusunu beyaz perdeye taşıyor. Ünlü oyuncunun hem kaleme aldığı hem de başrolünde yer alacağı “Çare Messi” filmi için hazırlıklar başladı. Komedi türündeki filmin yapımcılığını son dönemde peş peşe projeleriyle dikkat çeken Polat Yağcı üstleniyor.

Futbol geçmişiyle de bilinen Köstendil’in yeni projesinin yönetmen koltuğunda ise Can Ulkay oturacak. “Çare Messi” filminin haziran ayında sete çıkması planlanıyor.

“Çare Messi” Filminin Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekti

Merakla beklenen filmin kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Son olarak Uzak Şehir dizisinde rol alan Ferit Kaya da projeye dahil oldu.

Taner Ölmez, daha önce Erkan Kolçak Köstendil ile Yaratılan dizisinde birlikte kamera karşısına geçmişti. Başarılı oyuncu bu kez “Çare Messi” filmi için yeniden Köstendil’le buluşacak.

Filmin kadrosunda ayrıca usta oyuncu Cengiz Bozkurt ile genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Nilsu Berfin Aktaş da yer alıyor. Yapım ekibi, projede sürpriz isimlerin de izleyici karşısına çıkacağını belirtti.

Futbol ve Komedi Bir Arada

Futbol temasıyla dikkat çeken “Çare Messi”, eğlenceli hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden sinemaseverlerin radarına girdi. Erkan Kolçak Köstendil’in oyunculuk kariyerinden önce profesyonel olarak futbol oynadığı bilinirken, bu deneyimin filme de yansıyacağı konuşuluyor.