Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bayram süresince görevlerini sürdüren belediye ekipleri, anlamlı bir ziyaretle moral buldu.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, mesai arkadaşlarını tek tek ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Kasap, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bayram boyunca görevlerinin başında olan mesai arkadaşlarımızı ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Hemşehrilerimize kesintisiz hizmet sunmak için özveriyle çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

Belediye hizmetlerinin bayram boyunca aksamadan devam etmesi için sahada aktif görev alan ekiplerin özverisine dikkat çeken Kasap’ın ziyareti, çalışanlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.