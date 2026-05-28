İstanbul Valiliği, İzmir’de düzenlenen izinsiz gösteri sırasında yaşanan olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, emniyete ait TOMA aracına çıkarak zarar verdiği belirtilen D.Y.’nin mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Şahsın İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı tespit edildiği ifade edildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Valilik açıklamasında, D.Y.’nin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görevden uzaklaştırıldığı ve hakkında idari soruşturma sürecinin başlatıldığı kaydedildi.