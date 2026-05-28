Donanma tarafından yapılan yazılı açıklamada, “düşman ülkelerin gemilerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişinin yasak olduğu” ifadesi dikkat çekti. Buna rağmen bölgede ticari trafiğin sürdüğü ve petrol tankerleri ile konteyner gemileri dahil 23 geminin geçiş yaptığı bildirildi.

Stratejik geçiş hattında yoğun trafik

Dünya petrol taşımacılığının kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi’ni Umman Denizi’ne bağlayan en önemli deniz koridorları arasında yer alıyor. Bölgeden günlük olarak çok sayıda petrol tankeri ve yük gemisi geçiş yapıyor.

İranlı yetkililerin açıklaması, bölgedeki deniz trafiğinin kontrollü şekilde sürdüğüne işaret ederken, güvenlik ve egemenlik vurgusu da ön plana çıktı.