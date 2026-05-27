Amerikan basınına konuşan Trump, İran’ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum faaliyetlerini durdurması karşılığında yaptırımların hafifletilip hafifletilmeyeceği sorusuna, “Hayır, kesinlikle değil. Yaptırımların hafifletilmesi değil, hayır” yanıtını verdi.
Trump, İran’ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmesinin de yaptırımların kaldırılmasıyla bağlantılı olmadığını belirtti.
ABD ile İran arasında devam eden nükleer pazarlık sürecinde Trump’ın açıklamaları, Washington yönetiminin yaptırımlar konusunda geri adım atmaya sıcak bakmadığı şeklinde yorumlandı.
