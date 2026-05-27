Tomarza Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ya da kullanıcılarına dair şehir merkezi ile bazı ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 9 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 1 gram bonzai ham maddesi, 1 aseton, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 13 telefon, 6 av tüfeği, 31 av tüfeği fişeği, 1 tabanca ve şarjörü ile 33 mermi ele geçirildi.

Jandarma karakolundaki işlemlerin ardından Tomarza Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 13 şüpheli tutuklandı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)-