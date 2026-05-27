27 Mayıs Darbesi'nin 66'ncı yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, darbeyi millet iradesine karşı yapılmış karanlık bir müdahale olarak nitelendirdi.

Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı andı, "Bugün Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde millî iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını güçlü şekilde ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Hukuk ve siyaset ağır baskı altında kalmıştır"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptığı paylaşımda, "27 Mayıs 1960 Darbesi, Türk siyasi tarihinde millet iradesine karşı yapılmış karanlık bir müdahale olarak yer almıştır. Merhum Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idama götürülmesi, milletimizin hafızasında ve gönlünde derin izler bırakmıştır. Bu süreçte demokrasi askıya alınmış, hukuk ve siyaset ağır baskı altında kalmıştır. Bugün Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde millî iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını güçlü şekilde ortaya koymaktadır. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha güçlü ve daha demokratik bir geleceğe yürürken, millet iradesine yönelik her türlü müdahaleyi de kararlılıkla reddetmektedir. Bu duygularla, Merhum Başbakan Menderes’i, Sayın Zorlu’yu ve Sayın Polatkan’ı rahmetle ve duayla yâd ediyor; her türlü darbeyi lanetliyorum." ifadelerine yer verdi.

— Burhanettin Duran (@burhanduran) May 27, 2026