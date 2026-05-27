Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçenin sadeleşmesi ve öz Türkçe akımının öncülerinden olan yazar ve eleştirmen Nurullah Ataç’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından anma paylaşımı yaptı.

Ancak paylaşımda kullanılan görseldeki hata sosyal medyada gündem oldu. Kurumsal hesaptan yapılan paylaşımda yer alan görselin hatalı olduğu görülürken çok sayıda kullanıcı TDK’ya tepki gösterdi.

Kısa sürede yayılan paylaşım sonrası sosyal medya kullanıcıları, “dil kurumunun böylesi bir hata yapmasının kabul edilemez olduğunu” belirten yorumlarda bulundu.

Nurullah Ataç kimdir?

Nurullah Ataç, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en önemli deneme ve eleştiri yazarlarından biridir. Türkçenin sadeleşmesini savunan Ataç, “öz Türkçe” akımının öncü isimleri arasında gösterilir.

1898 yılında İstanbul’da doğan Ataç, Galatasaray Sultanisi’nde eğitim gördü, bir süre İsviçre’de bulundu. Fransızca öğretmenliği, çevirmenlik ve Cumhurbaşkanlığı tercümanlığı yaptı. Aynı zamanda Türk Dil Kurumu’nda görev aldı.

Nurullah Ataç özellikle:

* Deneme ve eleştiri yazıları,

* Devrik cümle kullanımı,

* Dilde sadeleşme savunusu,

* Batı edebiyatından yaptığı çevirilerle tanındı.

Türk edebiyatında modern anlamda deneme türünün öncülerinden kabul edilir. Sert ve açık sözlü eleştirileriyle dönemin edebiyat çevrelerinde çok konuşulan bir isim oldu.

Başlıca eserleri arasında:

* Günlerin Getirdiği

* Sözden Söze

* Karalama Defteri

* Ararken bulunur.