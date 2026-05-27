Açıklamada, dünya genelinde yaklaşık 239 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu, mevcut finansmanın ise küresel ihtiyaçların yarısından daha azını karşılayabildiği vurgulandı.

AB’nin yeni girişimi; “koruma, performans ve ortaklık” olmak üzere üç temel sütun üzerine inşa edildi. Reform planı kapsamında yardım çalışanlarının güvenliğinin artırılması, yerel aktörlerin yardım süreçlerindeki rolünün güçlendirilmesi ve uluslararası koordinasyonun geliştirilmesi amaçlanıyor.

Ursula von der Leyen, AB’nin ihtiyaç sahiplerinin ve zor koşullarda görev yapan yardım çalışanlarının “onurunu savunmaya” devam edeceğini belirterek, “Bu paketle hayat kurtaran yardımların en zorlu koşullarda bile daha verimli şekilde ulaştırılmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda yardıma bağımlılığı azaltmak için dayanıklılık kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Reform planının “performans” ayağında ise insani yardım tedarik zincirlerinin yenilenmesi, nakit destek programlarının yaygınlaştırılması, çok yıllı finansman modellerinin artırılması ve önleyici müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi yer alıyor. AB Komisyonu ayrıca, insani krizlere ilişkin veri paylaşımının geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

“Ortaklık” başlığı altında ise özellikle kırılgan bölgelerde uzun vadeli yardım bağımlılığını azaltmak amacıyla uluslararası finans kuruluşları, özel sektör ve yardım kuruluşlarıyla iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

Öte yandan AB, Gazze’de devam eden insani kriz karşısında yeterince etkili adım atmamakla eleştiriliyor. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve uluslararası yardım örgütü, AB’yi çifte standart uygulamakla suçlarken, özellikle yardım çalışanlarının korunması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusunda daha sert adımlar atılması çağrısında bulunuyor.