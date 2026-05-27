Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’nin CHP kurultay davasına ilişkin verdiği mutlak butlan kararı sonrası, Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Mahkeme kararının ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi yeniden göreve döndü.

Kararın ardından CHP Genel Merkezi’nin polis eşliğinde tahliye edildiği, bina içerisindeki tahribatın ise temizlik ve yenileme çalışmalarıyla giderildiği öğrenildi. Genel merkezde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 30 Mayıs’ta gerçekleştireceği halk buluşmasına yönelik hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, Özgür Özel’in kullandığı belirtilen iki makam aracı bina önünde satışa çıkarıldı. Araçlardan birinin üzerine “Müteahhit Aziz’den satılık haram araç”, diğerine ise “Havlucu Belediye Başkanı’ndan satılık haram araç” yazıldığı görüldü. Araçların plaka bölümlerinde ise “Özkan Yalım” ve “Aziz İhsan Aktaş” isimlerinin yer aldığı dikkat çekti.