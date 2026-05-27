İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin kasasından kara yoluna düşen demir kafes, trafikte kısa süreli aksamalara neden oldu. Vatandaşların müdahalesiyle yol kenarına alınan kafes sonrası trafik yeniden normale döndü.

Olay, saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. İddiaya göre Bursa yönünden İnegöl istikametine ilerleyen, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir kamyonetin kasasında taşınan büyük demir kafes yola düştü.

Trafikte Yoğunluk Oluştu

Yola düşen demir kafesi fark eden sürücüler hızlarını düşürmek zorunda kalırken, bölgede kısa süreli araç yoğunluğu yaşandı.

Vatandaşlar Trafiği Rahatlattı

Durumu gören 3 vatandaş, kara yoluna çıkarak demir kafesi sürükleyip yol kenarına taşıdı. Kafesin kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Malzemenin düştüğünü fark eden kamyonet sürücüsünün bir süre sonra olay yerine geri geldiği ve demir kafesin kendisine teslim edildiği öğrenildi. Yaşanan anların çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.